Путин: от темпов вакцинации в мире зависит восстановление экономики

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От темпов вакцинации против коронавируса в мире зависит минимизация рисков новых волн пандемии и преодоление негативных тенденций в социальной сфере, а также восстановление экономики. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Москва готова к сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в вопросах массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе и трудовых мигрантов.

«С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», - заявил глава государства в ходе неформальной встречи лидеров форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции для мигрантов в столице упростят, отметив, что в дальнейшем прививки планируется распространить и на другие группы иностранцев, в том числе самозанятых.