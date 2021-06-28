Собянин: в Москве упростят вакцинацию мигрантов

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вакцинацию от коронавирусной инфекции для мигрантов в Москве упростят. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, указав на то, что в дальнейшем прививки планируется распространить на другие группы иностранцев, в том числе самозанятых.

«Еще один шаг, который мы сделали - это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку "Спутником Лайт" ... Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы», - рассказал он, отметив, что в дальнейшем схему будут упрощать.

Напомним, в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин попросил правительство, а также регионы и представителей бизнеса страны отработать вопросы вакцинации приезжающих на территорию РФ мигрантов. Российский лидер также заявил, что в скором времени может появиться платная вакцинация от коронавируса для иностранцев.

Как писал сайт kp.ru, позже глава государства поручил кабмину организовать вакцинацию от коронавируса иностранных мигрантов до 15 июля, а также предоставить до 30 июня доклад о мерах по обеспечению возможности платной вакцинации иностранцев в РФ.