Ученые нашли «суперантитело» против коронавирусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Группа ученых из Центра исследования рака в Сиэтле (США) выявили антитело, способное бороться с различными видами коронавирусной инфекции, включая SARS-CoV2.

Как говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature, биохимики изучили 12 антител, которые ранее были выведены у людей, перенесших различные формы коронавирусной инфекции.

Ученые составили список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов SARS-CoV-2, а также других вирусов, которые принадлежат к группе сарбековирусов. В ходе исследования выявили одно - S2H97 - способное прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, при этом нейтрализуя их эффект в живых клетках. Эксперты назвали его «суперантителом» по причине его универсальности.

«Это самое крутое антитело, которое мы изучали», - отметил соавтор исследования Тайлер Старр.

Отмечается, что другие 11 антител также можно использовать в борьбе с коронавирусом. Однако, по словам специалистов, их эффективность будет ниже по сравнению с S2H97. При этом ученые пока не могут утверждать, что «суперантитело» способно защитить организм человека от новых штаммов, но данное открытие позволит продвинуться в борьбе с мутациями этого вируса.

Напомним, ранее ученые выяснили, что симптомы коронавируса могут наблюдаться в течение полугода с момента заражения. Согласно приведенным данным, в Сингапуре затяжные симптомы наблюдались у каждого десятого.