Путин поручил выделить 50 млрд рублей на развитие общественного транспорта в РФ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин дал поручение выделить 50 млрд рублей на развитие общественного транспорта, а также еще 30 млрд рублей - на развитие дорог.

Как уточняется в поручении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля правительству России необходимо обеспечить направление дополнительных средств в размере 50 миллиардов рублей – «на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта», а также в размере 30 миллиардов рублей – «на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения».

Президент также поручил подготовить доклад о выполнении поручения до 1 августа 2021 года.

Напомним, 19 июня, во время своего выступления на съезде партии «Единая Россия» Путин заявил, что российским регионам направят дополнительные 50 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта. Как отметил российский лидер, эти средства необходимы для проектов по развитию и модернизации общественного транспорта. По словам президента, в стране необходимо повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных сетей и других инфраструктурных объектов.