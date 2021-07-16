Путин поручил внести поправки, освобождающие семьи с детьми от уплаты налога при продаже жилья

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Государственной думе внести поправки, который позволят освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для покупки нового.

«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», - уточнил российский лидер.

Путин напомнил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, необходимо уплачивать подоходный налог. «Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья … смогла быстрее купить новое жилье», - отметил глава государства.

Подготовить поправки необходимо до 1 ноября текущего года.

Как писал сайт kp.ru, в поручении Путина обеспечить реализацию программы развития медицинской реабилитации, и выделить 50 млрд рублей на развитие общественного транспорта, а также еще 30 млрд рублей - на развитие дорог.