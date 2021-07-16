На Украине предложили купить корабли США для блокировки флота России в Крыму Фото: REUTERS

Киев необходимо купить у Вашингтона пять списанных патрульных катеров «Циклон», чтобы блокировать российский флот в Крыму и получить постоянное присутствие в Черном море. Такое предложение выдвинул главный редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут.

По его словам, пять 330-тонных лодок представит из себя полную флотилию. «"Циклоны" - отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции развития ВМФ - контроль 200-мильной зоны», - отметил он.

Как считает Чмут, технические характеристики этих американских катеров позволят флоту Украины выходить даже в Средиземное море. «При этом лодки могут стать отличной площадкой для модернизации … для "показа зубов" лодкам, кораблям ФСБ России или ВМФ», - заявил украинский военный эксперт.

Чмут указывает на то, что, купив списанные американские корабли, украинский флот сможет получить постоянное военное присутствие рядом с Севастополем и Керченским проливом, а также «держать в тонусе» российский флот и блокировать попытки входа торговых судов в крымские порты. Тем не менее военный эксперт обратил внимание на то, что Киев теряет это «окно возможностей», поскольку для военно-политического руководства покупка кораблей США является непосильной задачей.

Напомним, накануне бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил об опасном и шатком положении Украины. По его словам, лидерам ведущих европейских государств «выгодно», чтобы республика «пропала с радаров».