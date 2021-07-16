Фильм российского режиссера Ковалено “Разжимая кулаки” выиграл в программе "Особый взгляд" в Каннах Фото: Кадр видео

Фильм российского режиссера Кира Коваленко «Разжимая кулаки» получил главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Как писал сайт kp.ru, показанный во втором по значению конкурсе «Особый взгляд» фильм молодого режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского «Разжимая кулаки» является физиологическим очерком непростой жизни осетинской девушки Ады, разрушенной еще в детстве, когда та оказалась жертвой (неназванного в картине) теракта в Беслане.

Все действие происходит в небольшом североосетинском шахтерском городоке Мизур, куда после трагических событий перевез свою семью Заур. Один из сыновей уже сбежал в ближайший крупный город – Ростов, другой - еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега.

Главная героиня картины рвется на свободу, однако ее отпускает ситуация с больным во многих смыслах отца. Патриархально-провинциальный мужской мир показан на экране во всей его убедительности.