США не приписывают России причастность к кибератаке на Kaseya Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не приписывает российским властям причастность к кибератаке на международную компанию - производителя программного обеспечения Kaseya. Такое заявление в пятницу, 16 июля, сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не приписываем российским властям причастность к этому случаю. Сейчас ведется проверка», - сказала пресс-секретарь Белого дома, комментируя вопрос о том, приписывало ли разведсообщество Соединенных Штатов причастность к атакам на Kaseya властям России.

Напомним, в начале июля стало известно, что ФБР США ведет расследование в связи с кибератакой на компанию Kaseya. Как сообщали СМИ, за взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которую западная пресса часто причисляет к «российским». При этом президент США Джо Байден сообщил, что не уверен в том, что за хакерской атакой стоит Москва.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не направлял запросов в Кремль из-за атаки на компанию Kaseya. По его словам, тема хакерских атак могла бы стать предметом обсуждения на двусторонних консультациях РФ и США.