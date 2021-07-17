В суд поступила кассационная жалоба на приговор Михаилу Ефремову. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй кассационный суд общей юрисдикции получил жалобу на приговор заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову. Ранее актер был осужден на 7,5 лет колонии за ДТП со смертельным исходом.

"В суд поступила кассационная жалоба на приговор Ефремову. Дата ее рассмотрения пока не назначена", - сообщил собеседник ТАСС.

Адвокаты Ефремова отмечают в жалобе, что актер полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном. Также сказано, что артист до аварии прошлого года занимался активно благотворительностью, имеет много благодарностей и госнаград, а находясь в колонии не получил ни одного замечания.

Адвокаты указывают на множество нарушений закона при рассмотрении дела актера, поэтому сам Ефремов считает просьбу о снижении срока обоснованной. При этом снижение срока было бы обусловленно и слабым здоровьем артиста. Однако прокуратура и потерпевшие с такой позицией не согласны.

Напомним, что в прошлом году 8 июня на Садовом кольце джип марки Grand Cherokee, принадлежавший Михаилу Ефремову, выскочил на встречную полосу и на полном ходу врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в НИИ Склифосовского. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ произвели освидетельствование актера Михаила Ефремова. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Спустя три месяца судебных разбирательств суд назначил Ефремову 8 лет тюрьмы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет.