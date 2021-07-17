Москву не удивляет молчание ОЗХО по несостыковкам в докладе о Навальном. Фото: ПС Бабушкинского суда/ТАСС.

Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что отсутствие реакции Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на несостыковки в докладе по делу Алексея Навального настораживает, но не удивляет Москву.

"Обращает на себя внимание позиция Технического секретариата [ОЗХО по несостыковкам в докладе о Навальном], который держит артистическую паузу, словно воды в рот набрали. Как мы говорим, играют в молчанку. Удивляет ли нас это? Нет, потому что такое мы уже проходили с Техсекретариатом прошлым. Настораживает ли это нас? Да, настораживает, потому что вся эта мутная история с отравлением якобы Навального была использована определенной группой стран для развязывания новой антироссийской кампании", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Шульгин отметил и то, что Технический секретариат ОЗХО поддерживает вокруг ситуации Навального "густую дымовую завесу".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в докладе обнаружились серьезные несостыковки для версии об якобы отравлении российского блогера Алексея Навального, которые Техсекретариат не смог объяснить Москве. В документе сказано, что для оказания помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным направил спецгруппу. Однако, по словам Захаровой, составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять продолжительное время, это не могло произойти немедленно. Позднее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил с объяснением о том, что несостыковки связаны с ошибкой в дате, во второй редакции документа они были исправлены.