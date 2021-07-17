Демограф: пандемия не привела к снижению рождаемости в России

Пандемия не привела к снижению рождаемости в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры демографии Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов считает, что пандемия коронавирусной инфекции не сказалась отрицательно на показателях рождаемости детей в России.

"Нельзя говорить о том, что первая волна России уже дала какое-то заметное снижение рождаемости детей", - сказал он на международной научно-практической конференции РАНХиГС "Региональное развитие до и после пандемии".

Специалист напомнил, что в 2020 году уровень рождаемости в стране стабилизировался. Однако, по его словам, продолжилось снижение рождаемости первых детей и продолжилась рождаемость многодетности, то есть рождаемость третьих и последующих детей.

По данным Росстата, за период с января по март 2021 года, в СКФО родился 31 781 младенец, что на 730 человек больше, чем в 2020 году за тот же период. Самые большие показатели рождаемости наблюдаются в Поволжском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

Ранее, как писал портал kp.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что демографическую ситуацию в стране выправить пока не получается, но принимаются серьезные меры.