Директор канцелярии российского Императорского Дома Александр Закатов сообщил о том, что наследники дома Романовых привились от ковида российской вакциной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В гостях у журналистов радио "КП" побывали представители старинного царского рода Романовых. Они рассказали о своем отношении к эпидемиологической ситуации и необходимости сделать прививку.

"Князь Георгий Михайлович и его невеста привились российской вакциной. Великая княгиня тоже хочет. Пока она находится в Испании, но, несмотря на сложности политического характера, она именно хочет российской", - сообщил директор канцелярии российского Императорского Дома Александр Закатов.

Напомним, что российские ученые первыми в мире разработали и зарегистрировали вакцину от коронавируса. Ей стал препарат, получивший название "Спутник V". В данный момент российскую вакцину официально зарегистрировали более 60 стран.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что российская вакцина способна противостоять любой дозе корнавируса.