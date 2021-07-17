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Здоровье17 июля 2021 6:50

Наследники дома Романовых привились от ковида российской вакциной

Об этом сообщил директор канцелярии российского Императорского Дома Александр Закатов
Анастасия РЫШКОВА
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Директор канцелярии российского Императорского Дома Александр Закатов сообщил о том, что наследники дома Романовых привились от ковида российской вакциной.

Директор канцелярии российского Императорского Дома Александр Закатов сообщил о том, что наследники дома Романовых привились от ковида российской вакциной.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В гостях у журналистов радио "КП" побывали представители старинного царского рода Романовых. Они рассказали о своем отношении к эпидемиологической ситуации и необходимости сделать прививку.

"Князь Георгий Михайлович и его невеста привились российской вакциной. Великая княгиня тоже хочет. Пока она находится в Испании, но, несмотря на сложности политического характера, она именно хочет российской", - сообщил директор канцелярии российского Императорского Дома Александр Закатов.

Напомним, что российские ученые первыми в мире разработали и зарегистрировали вакцину от коронавируса. Ей стал препарат, получивший название "Спутник V". В данный момент российскую вакцину официально зарегистрировали более 60 стран.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что российская вакцина способна противостоять любой дозе корнавируса.

Наследники дома Романовых вакцинировались от коронавируса российской вакциной