Вирусолог: в отличие от ВИЧ коронавирус не может встраиваться в геном человека

Эксперт рассказал о воздействии вируса на геном человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирусная инфекция не относится к числу вирусов, способных встраиваться в геном человека, в отличие от таких вирусов, как гепатит В или вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Представители коронавирусов, то есть коронавириды, не обладают необходимыми структурами для того, чтобы интегрироваться или вмешиваться в геном человека», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Семенов отметил, действительно, есть вирусы, способные встраиваться в геном человека. «Например, из наиболее известных и из тех, с которыми ученые давно имеют дело, это вирус иммунодефицита человека, это вирус гепатита В, это различные онковирусы», - сообщил он.

Эксперт уточнил, что коронавириды принципиально не могут встроиться в геном, поскольку у них просто нет таких генов, которые могли бы кодировать белки, позволяющие вирусам разрезать человеческую ДНК, и после чего встроиться в хромосому.

Напомним, ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сообщил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не могут размножаться в человеческом организме.