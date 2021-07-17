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Общество17 июля 2021 8:57

Экономист назвала категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты

С 2022 года пенсионер начнет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Экономист назвал категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты

Экономист назвал категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты

Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый пенсионер со следующего года начнет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Об этом напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, уточнив, что если размер назначенной россиянину пенсии окажется ниже, то пенсионеру выдадут социальную доплату до величины минимальной пенсии в данном регионе, сообщает

Специалист отметила, что со следующего года граждане смогут оформлять пенсию через портал «Госуслуги», а подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении Пенсионного фонда России (ПФР). Кроме того, согласно новым правилам, жителям села не придётся ежегодно подтверждать факт проживания в сельской местности для того, чтобы получить надбавки к пенсии в 25 процентов.

Как сообщила эксперта, пенсия автоматически будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, и для этого не нужно будет обращаться в ПФР. «С момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижении ими пенсионного возраста», - приводит слова профессора агентство ПРАЙМ.

Напомним, с 1 июля 2021 года в России начисление пенсии и социальные выплаты производится только на карту «Мир». Тем гражданам, у кого не оказалось такой карты, июльскую пенсию переведут на счет, к которому не привязано никаких карт, а если такого нет, то предложат выдавать в банке наличкой.