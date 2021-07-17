Россельхознадзор обнаружил признаки подделки у половины консервов из сайры Фото: Евгения ГУСЕВА

Россельхознадзор вывил «серьезный процент фальсификации» среди консервов из сайры в ходе проверки 858 новых производственных электронных документов на изготовление этих консервов. Как уточняется, признаки подделки обнаружили в 448 из них.

Ведомство сообщает, что транзакции были оформлены на продукцию общим весом 6 тысяч тонн, из которых было произведено 7,3 тысячи тонн консервов. Нарушения были выявлены либо в отклонении от норм расхода сырья на выработку единицы продукции, либо в отсутствии сайры в сырье.

В ходе проверки Россельхознадзор установил, что из 6 тысяч тонн должно было получиться от 4,2 до 4,6 тысячи тонн консервов, однако получившаяся разница составила более 2,6 тысячи тонн, что говорит о серьезном проценте фальсификации.

«3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырьё не использовалась в принципе», - приводит РБК сообщение ведомства.

Напомним, в начале июля Роскачество выявило в продаже поддельный квас.