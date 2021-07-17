В Москве 12 работавших с коронавирусом больниц возвращаются к плановой работе Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве 12 стационаров, которые ранее были перепрофилированы для работы с больными коронавирусной инфекцией, возвращаются к плановому режиму работы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила помощник градоначальника, высокий темп вакцинации от коронавируса и ограничительные меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 и преодолеть пиковые значения. По ее словам, на сегодняшний день количество ежедневных госпитализаций остается стабильным.

«В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированные для оказания помощи пациентам с CoViD-19», - сообщила он, уточнив, что к плановому режиму работы уже вернулись семь поликлиник, ранее работавших как КТ-центры.

Ракова сообщила, что в столице продолжает работать 28 КТ-центров, также в ряде госпиталей зарезервированы свыше тысячи коечных мощностей, готовых начать приём пациентов при возникновении необходимости. На сегодняшний день для больных с COVID-19 работает 14 тысяч коек.

Напомним, днем ранее, 16 июля, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице отменяют QR-коды для посещения заведений общественного питания в связи с улучшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на это, градоначальник отметил, что москвичи по-прежнему должны соблюдать все меры предосторожности.