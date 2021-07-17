NI: США отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия Фото: REUTERS

Американская сторона значительно отстает от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. Об этом в субботу, 17 июля, сообщил эксперт Марк Эпископос в своей статье для издания National Interest.

В материале говорится, что аналитики из Соединенных Штатов все еще расходятся во мнении о значимости гиперзвукового оружия для военного потенциала страны. Так, в соответствии с отчетом исследовательской службы конгресса, в последние годы Вашингтон увеличил финансирование программ по разработке этого вида вооружений. И одной из главных причин стал возросший потенциал России и Китая.

Москва и Пекин, как утверждается в статье, делают ставку на гиперзвуковые системы с уклоном на ядерное оружие, а американская сторона в основном разрабатывает их для тактического применения. Такой вариант требует большей точности и сам по себе сложнее.

- У нас нет систем, которые могли бы подвергать Россию и Китай опасности в должной степени, так же, как у нас нет защиты от их систе, - заявил накануне во время выступления в конгрессе заместитель министра обороны США по вопросам исследований и разработок Майкл Гриффин.

Сообщается, что из-за неопределенности в задачах Пентагон столкнулся с проблемами при создании гиперзвукового оружия, в первую очередь связанными с финансированием. Американские эксперты при этом призывают включить эти системы в соглашения по контролю над вооружениями или же заключить новые договоры, чтобы сократить или вовсе запретить их испытания.

Как писал сайт kp.ru, накануне американский журналист Крис Осборн в своей статье для National Interest заявил, что новая военная стратегия Военно-морских сил США не исключает «ограниченного» применения российской стороной ядерного оружия.