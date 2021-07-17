Появилось фото первой «цели» новейшего российского истребителя: она похожа на британский Defender

Британский эсминец «Defender», на который похожа первая «цель» новейшего российского истребителя Фото: REUTERS

Первой возможной «целью» принципиально нового российского однодвигательного истребителя, который будет представлен на авиасалоне МАКС-2021, стал иностранный военный корабль, похожий на британский эсминец Defender. Соответствующее фото в субботу, 17 июля, опубликовала государственная корпорация «Ростех» на своей странице в социальной сети Facebook.

На снимке изображены части фюзеляжа истребителя, выполняющего полет над морем. Под фюзеляжем располагается оптико-локационная станция нового типа, а в ее зеркальных панелях отражается иностранные боевой корабль. Он очень напоминает эсминцы военно-морских сил Великобритании «тип 45».

Ростех опубликовал фото первой «цели» нового однодвигательного истребителя. Фото: Ростех

- Увидимся («See you»), - говорится в подписи к опубликованной фотографии.

Напомним, один из британских кораблей «тип 45» - эсминец Defender – в конце июня нарушил российскую государственную границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничный корабль России после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне «Ростех» опубликовал первую фотографию новейшего военно-воздушного судна, которое будет представлено на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. На фото виден перспективный однодвигательный самолет.