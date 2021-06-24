Что происходило на корабле НАТО Defender, который нарушил границу России: британцы опубликовали видео. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВВС выложил репортаж с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море.

С самого начала капитан эсминца рассказывает о предстоящем маршруте, который будет проходить через территориальные воды РФ. На кадрах можно увидеть работу кораблей российской Береговой охраны, а также слышны предупреждения об открытии огня при сохранении британским кораблем своего курса. После этих предупреждений можно также услышать выстрелы и запечатлен проход фронтового российского бомбардировщика Су-24М.

Как писал сайт kp.ru, в минувшую среду, 23 июня, британский эсминец пересек российскую границу у мыса Фиолент, после чего британцев предупредили о применении оружия, однако они никак не отреагировали, и были сделаны предупредительные выстрелы. При этом в Министерстве обороны Великобритании и посольстве королевства в Москве опровергли данные о предупредительных выстрелах по своему кораблю. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует этот инцидент как грубую провокацию со стороны Великобритании.