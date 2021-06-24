Капитан эсминца Defender, вторгшегося в воды Крыма, опроверг версию британского минобороны: Я слышал выстрелы

Британский эсминец «Defender» в порту Одессы. Фото: REUTERS

Инцидент с нарушением британским эсминцем «Defender» территориальных вод россии начинает обрастать подробностями, закручивающими этот «сюжет» похлеще «Санта Барбары».

Примечательно интервью капитана корабля Винсента Оуэна, который во время общения с «Дейли Мейл» признался, что «впервые за 21 год службы приблизился к берегам России так близко». При этом он сам же опроверг слова своих командиров, заявив, что слышал выстрелы, которые «наверно, совершил один из кораблей береговой охраны». Ранее в британском минобороны утверждали, что российский корабль не открывал огонь.

А еще больше «пикантных» подробностей добавил корреспондент «Би-би-си» Джонатан Бил, который непосредственно был на палубе «Defender» и смог воочию лицезреть и даже заснять происходящие события. «Экипаж находился на боевых постах, системы вооружения на борту эсминца уже были заряжены, - отмечает Бил. - Два российских корабля береговой охраны пытались заставить нас изменить курс, мы слышали выстрелы на расстоянии, но считалось, что они происходят вне зоны досягаемости».

Но даже эти свидетельства очевидцев не поменяли «мирную» версию британского минобороны. Там также продолжают настаивать на том, что «Defender» имел право на мирный проход через территориальные воды Украины без какого-либо уведомления о намерении», а премьер-министр Борис Джонсон со свойственной ему прямотой заявил: «Я считаю, что использование международных вод было вполне уместным». Правда Джонсон ловко ушел от ответа на вопрос, давал ли он сам разрешение эсминцу на такие маневры, ограничившись репликой, что «если надо, то корабль пройдет еще раз этим же маршрутом».

Кстати, все эти заявления Джонсон сделал во время военных маневров вооруженных сил Великобритании, где он лихо водил БМП и запрыгивал в боевой вертолет. Местные журналисты из «Дейли Мейл» уже подкололи премьер-министра, посчитав, что он хочет играть роль "жесткого лидера", пытаясь походить на Владимира Путина". При этом в Лондоне, видимо, особо возмущены тем, что этот «щелчок по носу» произошел не абы где, а рядом с Крымом, который Великобритания считает незаконно оккупированной территорией Украины.

Впрочем, в Москве не согласны с трактовкой Лондона и уже вызвали посла Дебору Броннерт для вручения ноты протеста. «Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию, более того, сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае если эти действия заходят слишком далеко, нельзя исключать никаких действий в плане законной защиты границ РФ». А самым жестким оказался замминистра иностранных дел Сергей Рябков, напомнивший, что что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

Инцидент с британским эсминцем «Defender» произошел в среду, когда корабль нарушил госграницу России и более чем на 3 километра вторгся в территориальные воды в районе мыса Фиолент, проведя в них 30 минут. Пограничники ФСБ несколько раз по открытому международному радиоканалу предупреждали судно Ее Величества, но командир эсминца никак не реагировал. В результате наш сторожевой корабль открыл из пулемета предупредительную пальбу поперек курса движения британца. После того как на «Defender» не отреагировали и на этот «сигнал», бомбардировщик Су-24 Черноморского флота сбросил точно по курсу корабля 4 осколочно-фугасных авиабомбы ОФАБ-250, и только тогда эсминец сменил курс и ушел в нейтральные воды.

Примерно через час после инцидента вышло заявление британской стороны. По мнению Лондона, российский ВМФ проводил в Черном море учения, а не пытался остановить эсминец. Министр обороны Королевства заверил, что «Defender» совершал мирный переход по международному признанному коридору «через территориальные воды Украины», а предупредительного огня не было.