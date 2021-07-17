Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом Фото: REUTERS

Глава министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусной инфекцией. Об этом британский министр сообщил в субботу, 17 июля, на своей странице в социальной сети Twitter.

Он отметил, что прошел полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, поэтому заболевание проходит в легкой форме.

- Сегодня утром мой тест на коронавирус показал положительный результат. Я ожидаю результата ПЦР-теста, но благодаря тому, что я получил обе дозы прививки, симптомы инфекции у меня слабые, - сообщил Саджид Джавид.

Британский министр здравоохранения также призвал жителей королевства пройти вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье.

Как писал сайт kp.ru, накануне доктор Хилари Джонс выразил мнение о том, что Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса. Он объяснил, что власти королевства слишком сильно полагаются на вакцинацию, и, несмотря на то, что она действительно защищает от тяжелых форм заболевания и смертей, стране необходимы и другие меры предосторожности.