Путин назвал право выхода из СССР и ведущую роль КПСС «минами замедленного действия»

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин объяснил, что он имел в виду под «минами замедленного действия» в Конституции Советского Союза, о которых он писал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны», - указал глава российского государства.

Вторая же «мина», о которой тоже упоминалось в статье, «это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная».

«Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», - пояснил президент.

Он добавил, что были и другие «мины замедленного действия», но о них «потом ещё, может быть, об этом поговорим». Интервью главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля во вторник, 13 июля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне была обнародована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой он назвал возникшую между двумя странами стену «большой бедой», а также выразил мнение, что сложившаяся ситуация – это результат общих ошибок. Чтобы их исправить, нужно обратиться к истории, в которой «и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы». «Комсомолка» публикует главные выдержки из статьи президента.