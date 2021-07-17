Восемь человек пострадали при стрельбе в Портленде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы в Портленде в американском штате Орегон. Об этом в субботу, 17 июля, говорится в сообщении на официальном сайте местной полиции.

- Восемь человек пострадали в результате стрельбы в центре Портленда, у них ранения различной степени тяжести. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их доставили в больницу. Один человек получил опасные для жизни травмы, - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, преступник успел скрыться до прибытия полиции. В настоящее время полицейские оцепили место происшествия и проводят расследование инцидента.

Как писал сайт kp.ru, накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу во французском Марселе, в результате чего погиб один человек. Преступник также напал с ножом на прохожих: трое человек получили ножевые ранения.