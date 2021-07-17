Политолог: членство в НАТО не поможет Украине в противостоянии с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Членство в НАТО не поможет Украине в противостоянии с российской стороной. Об этом в субботу, 17 июля, написал профессор политологии Рутгерского университета Александр Мотыль в колонке для журнала «Украинская неделя».

Политолог отметил, что в Европе многие положительно относятся к РФ, и усомнился в том, что Франция или Германия захотят защищать Украину в случае конфликта с русскими. Он также отметил, что армии большинства европейских государств неспособны на серьезную военную операцию из-за отсутствия боевого опыта. Кроме того, по словам профессора, на континенте устарела транспортная сеть, поэтому для переброски военных потребуется слишком много времени.

- Если война с Россией будет короткой, очень возможно, что натовские силы до Украины даже не доедут. Если же силы НАТО доберутся до места, нет гарантий, что они смогут быстро включиться в боевые действия и сыграть для Киева положительную роль, - написал Александр Мотыль.

Политолог напомнил и о пятой статье НАТО, которая обязывает членов альянса к взаимопомощи в случае нападения. Применение вооруженных сил при этом не гарантируется: каждый член НАТО волен сам решать, какие действия предпринять.

Александр Мотыль заключил, что членство в НАТО для Украины — не панацея и что безопасность страны зависит только от нее самой.

Напомним, что накануне российский президент Владимир Путин сообщил, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России.

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