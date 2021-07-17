Киеву указали на бесполезность НАТО в противостоянии с Россией

Глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников на форуме по безопасности, посвященном интеграции в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Который год все дискуссии об обеспечении безопасности Украине на самой Незалежной сводятся к одной-единственной формуле: «Вступим в НАТО, и тогда в случае войны с Россией страны-члены блока придут нам на помощь». Если раньше говорили, что НАТО так и так поможет Украине своими войсками в войне, то спустя несколько лет все свелось к формуле, что пока в НАТО не вступили, таких гарантий нет, но мол, как только вступим, то так оно и сразу. Обычно в качестве доказательства приводится в качестве решающего аргумента статья 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. Курс в НАТО даже записали в Конституцию.

Однако, сторонники членства в НАТО упускают один существенный фактор. Статья 5 относится к случаю нападения на одну из стран-членов блока. Но и в этом случае, как оказалось, все не так радужно. И рассказал об этом украинцам не какой-то ватник, не пропагандист Путина, а самый настоящий русофоб, профессор американского Рутгерского университета украинского происхождения Александр Мотыль. О чем и написал в своей колонке в журнале «Украинская неделя». По его словам, членство в НАТО ничем Украине не поможет, поскольку блок окажется бессилен в войне с Россией.

В первую очередь, как считает профессор, воевать с Россией из-за Украины не захотят европейцы.

- Точные прогнозы невозможны, но мне трудно представить, что пацифистично настроенные сибариты в Германии и Франции захотят защищать малоизвестную страну и охотно пойдут походом на Россию. Уровень жизни в Европе высокий, память о Второй мировой войне еще жива, склонность к согласию большая, а Украина далеко, - пишет он, а попутно отмечает, что в Европе среди населения, в отличие от политиков, отношение к России и непосредственно к президенту Путину, скорее, положительное. Политики же сами воевать не пойдут.

Второе соображение, которое уменьшает эффективность НАТО в случае конфликта, - это состояние армий стран Европы.

- Большинство европейских войск в плачевном состоянии. Модернизация отсутствует, средств нет, как и военного опыта. Транспортная сеть устарела, то есть перевозка солдат, танков и соответствующей техники из Европы в Украину может длиться несколько недель, если не месяцев. А вооруженные силы США далеко за океаном. Если война с Россией будет короткой, очень возможно, что натовские силы до Украины даже не доедут, - вполне обоснованно пишет Мотыль. - А если доедут, то смогут ли легко и быстро включиться в военные события и сыграть положительную стратегическую и тактическую роль? Неизвестно.

Действительно, если вспомнить, как осуществляется переброска тех же частей армии США в Европу на учения на Европейском театре военных действий, то по всем параметрам логистика американцев уступает аналогичной переброске российских военных. Безусловно, речь идет о такой войне, которая ведется обычными вооружениями. Что же касается ядерного конфликта, то вероятность его из-за Украины весьма и весьма невелика.

Ну, и наконец, в завершение своей колонки Мотыль развенчивает романтический ореол той самой пятой статьи Устава НАТО. Как подчеркивает профессор, в ней говорится, что в случае нападения на члена НАТО ему окажут ту помощь, которую «сочтут необходимой, включая применение вооруженной силы». Но не обязательно именно применение вооруженной силы.

- Применение вооруженной силы ничем не гарантировано. Как раз наоборот, каждый член НАТО имеет право осуществить те действия, которые он считает необходимыми. Это означает, что немцы имеют право считать саммит президентов необходимым действием, французы – резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, итальянцы – конференцию литераторов и тому подобное. – описывает профессор типичное поведение стран—членов НАТО в такой ситуации и резюмирует. - Итак, если принять во внимание все три фактора – равнодушие к военным интервенций, неэффективность вооруженных сил и двусмысленность статьи 5 – трудно прийти к выводу, что членство в Альянсе для Украины есть панацея. Чего ФСБ и Путин не могут не знать.

Правда, из всего этого профессор делает странный вывод. По его мнению, движение в сторону НАТО все равно является правильным направлением, потому что лучше быть «колонией развитой страны», чем «частью диктатуры третьего мира с ядерной бомбой», которой и является Россия, как считает Мотыль.

И если по поводу некоторых выводов американского профессора еще можно подискутировать, то с описанным им для Украины статусом колонии спорить действительно не приходится. Все честно названо своими словами.

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