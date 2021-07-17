США выясняют причину сыпи у американских дипломатов в Вене Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственные служащие и дипломаты США в Вене в текущем году испытывали недомогания, которые по симптомам сходи с тем, что наблюдались у американских дипломатов на Кубе начиная с 2016 года и стали известны как «гаванский синдром». В настоящее время администрация Джозефа Байдена расследует причину сыпи, которая появилась у чиновников в Вене, пишет в субботу, 17 июля, издание Associated Press.

В этом году «необъяснимые проблемы со здоровьем» испытывали по меньшей мере 20 американских госслужащих в австрийской столице. Точный диагноз заболевших в тех случаях окончательно не установлен до сих пор: они жалуются на головную боль, головокружения, симптомы, похожие на проявления сотрясения мозга и появление сыпи на коже.

При этом издание The New Yorker пишет, что причиной недомогания дипломатов из США могли стать так называемые атаки с возможным применением «направленной энергии».

Как сообщал сайт kp.ru, в общей сложности от «гаванского синдрома» пострадали более чем 130 человек. Больше всего пострадали сотрудники Госдепартамента, ЦРУ и военных представительств.