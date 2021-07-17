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В мире17 июля 2021 21:53

Ренате Рейнсве признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале

Награды удостоилась норвежская киноактриса
Ксения АНУФРИЕВА
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Ренате Рейнсве признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале

Ренате Рейнсве признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале

Фото: REUTERS

Норвежская киноактриса Ренате Рейнсве признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале. Церемония вручения наград проходит в субботу, 17 июля, во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Победу в номинации Ренате Рейнсве принесла роль в фильме «Худший человек на свете».

За свою актерскую карьеру норвежская артистка снялась в нескольких фильмах, которые получили широкую известность в ее стране, в том числе в кинокартинах «Осло, 31 августа» (2011), «Компания Орхейм» (2012) и «Добро пожаловать в Норвегию» (2016). Ренате Рейнсве также была приглашена на несколько ролей в телевизионные сериалы.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, лучшим актером на Каннском фестивале в текущем году стал исполнитель роли в картине «Нитрам» Калеб Лэндри Джонс. Леоса Каракса признали лучшим режиссером за фильм «Аннетт».