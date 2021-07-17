В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан. Прививку получат лица старше 18 лет, работающие в сферах услуг и образования, а также для силовиков. Об этом сказано в сообщении оперштаба страны при кабмине в Telegram.

"Семнадцатого июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет", - говорится в сообщении.

Обязательная прививка вводится для работников торговых и сервисных объектов, банков, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, для военных и сотрудников правоохранительных органов, работников общепита. Первую дозу препарата от коронавируса они должны получить до 1 сентября, вторую – до 1 октября, третью – до 1 ноября.

С 1 апреля в Узбекистане стартовала добровольная вакцинация. Узбекистанцы получают прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским препаратом центра имени Гамалеи "Спутником V", в августе этого года ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca.

Ранее премьер Узбекистана попросил Россию увеличить поставки вакцины "Спутник V" в страну.