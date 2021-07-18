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Политика18 июля 2021 1:08

Чешский журналист: дело во Врбетице подведет страну под монастырь

Колумнист считает, что обвинения Праги в отношении Москвы необоснованны
Анастасия РЫШКОВА
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Чешский журналист считает, что дело во Врбетице подведет страну под монастырь.

Чешский журналист считает, что дело во Врбетице подведет страну под монастырь.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автор издания Casopis argument Иво Шебестик раскритиковал власти Чехии из-за ситуации по делу во Врбетице и курса на разрыв связей с Россией.

Колумнист считает, что обвинения Праги в отношении Москвы необоснованны.

"Такой презумпции вины не было, пожалуй, даже в правовой системе Чингисхана", — пишет Шебестик.

По его мнению, при поддержке извне определенные круги в Праге пытаются поддерживать отношения с Москвой на низком уровне, что является саботажем национальных и государственных интересов.

"У Чехии уже не останется выбора, и Запад будет держать ее на поводке, длину которого будет регулировать только он сам. <…> На международной арене Прага ничего не решает, и ее всегда ставят перед фактом, но теперь она сама вредит себе. Трудно поверить, что подобную политику проводят не сумасшедшие", — считает обозреватель.

Шебестик отметил, что русофобы пытающиеся активно найти "российский след" у взрывов во Врбетице. Он отметил, что сначала нужно выяснить, что хранилось на этих складах и соблюдалась техника безопасности обращения с боеприпасами.

"Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведет Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь", — подытожил автор, напомнив, что "грязное белье стирают дома и вывешивают на улице".

Ранее kp.ru сообщал, что 18 российских дипломатов были высланы из Праги. Чешские власти обвинили их в работе на спецслужбы и в то же время обвинили Москву во взрывах в деревне Врбетице в 2014 году. В свою очередь из российской столицы были выдворены 20 представителей дипведомства Чехии. В Москве обвинения Праги назвали голословными. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Праге потребовалось 7 лет, чтобы сформулировать обвинения. Россия внесла Чехию в список недружественных стран.