В Москве объявили высокий уровень пожароопасности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в воскресенье в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.

Предупреждение о температуре 30-32 градуса действует с 10.00 до 18.00. Кроме того, в Москве и области в воскресенье действует предупреждение о высокой пожароопасности.