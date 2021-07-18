Число жертв наводнений на западе Германии достигло 156 человек

В Германии число жертв наводнений достигло 156 человек Фото: REUTERS

Число погибших в результате наводнений на западе Германии достигло 156 человек. Об этом сообщил таблоид Bild.

До этого сообщалось, что число жертв выросло минимум до 141. В Рейнланд-Пфальце – районе, которые больше всего пострадал от стихии, - число жертв увеличилось до 98. В Северном Рейне - Вестфалии погибли минимум 43 человека. В районе Арвайлер на западе Германии из-за последствий разрушительного наводнения пострадали в общей сложности не менее 670 местных жителей.

Ранее появилась информация, что по меньшей мере 362 человека пострадали в результате наводнения в районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. При этом правоохранители не исключают, что количество погибших и пострадавших будет расти. На данный момент в районе наблюдается сложная ситуация с газоснабжением. Наводнение почти полностью разрушило местный газопровод.