Более 360 человек пострадали из-за наводнения в одном из районов Германии Фото: REUTERS

По меньшей мере 362 человека пострадали в результате наводнения в районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Жертвами природной стихии стали 62 человека.

Как передает портал Ak-Kurier со ссылкой на данные полиции в Кобленце, правоохранители не исключают, что количество погибших и пострадавших будет расти.

На данный момент в районе наблюдается сложная ситуация с газоснабжением. Наводнение почти полностью разрушило местный газопровод. Отмечается, что сейчас газораспределительная станция в регионе находится полностью под водой. Как сообщил представитель компании-оператора Energienetze Mittelrhein, восстановление может занять месяцы.

Напомним, с наводнениями из-за сильных ливней борются в Германии, Бельгии и Нидерландах. Как писал сайт kp.ru, Минобороны ФРГ уже объявило режим военной катастрофы из-за наводнений. В ликвидации последствий природной стихии участвуют 850 военнослужащих, а число жертв на западе Германии превысило 100 человек и около 1300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Жертвами наводнения на юге Бельгии стали 23 человека, и по меньшей мере пять числятся пропавшими без вести. Страна объявила 20 июля днем национального траура из-за большого количества погибших из-за природной стихии.