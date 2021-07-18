Опрос: треть россиян выступили против четырехдневной рабочей недели

Опрос показал, что треть россиян выступили против четырехдневной рабочей недели Фото: Евгения ГУСЕВА

34% опрошенных россиян выступили против введения четырехдневной рабочей недели из-за вероятного падения доходов. Об этом гласят итоги исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

Как пишет РИА Новости, в опросе приняли участие 1 тысяча работодателей и 1,6 тысячи обычных работников. Респондентов спрашивали, поддерживают ли введение четырехдневной рабочей недели. 44% работников ответили на этот вопрос утвердительно.

При этом 63% опрошенных считают, что сумели бы выполнить примерно тот же объем работы, который делают за пять дней. Также 24% думают, что не справятся со своим функционалом за четыре дня.

Ранее старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Наталья Емелина предупредила, что введение четырехдневной рабочей недели для россиянок увеличит гендерное неравенство, поскольку сокращение рабочих часов неизбежно приведет к сокращению зарплат. Разница между зарплатами мужчин и женщин может увеличиться до 40 процентов.