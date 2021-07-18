В Роспотребнадзоре сообщили, что заразные штаммы коронавируса вытесняют другие

Роспотребнадзор: заразные штаммы коронавируса вытесняют другие Фото: Алиса ТИТКО

Руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил, что более заразные штаммы коронавирусной инфекции вытесняют другие варианты.

- Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он добавил, что усиление заразности вируса является повышением его эффективности. При этом тяжесть заболевания не должна прогрессировать, так как инфекция не должна убивать своего носителя.

Ранее Александр Семенов сообщил, что коронавирусная инфекция не относится к числу вирусов, способных встраиваться в геном человека, в отличие от таких вирусов, как гепатит В или вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Эксперт уточнил, что коронавириды принципиально не могут встроиться в геном, поскольку у них просто нет таких генов, которые могли бы кодировать белки, позволяющие вирусам разрезать человеческую ДНК, и после чего встроиться в хромосому.