Не менее 15 человек погибли при обрушении зданий из-за ливней в Мумбаи

В Мумбаи 15 человек погибли при обрушении зданий из-за ливней Фото: REUTERS

Как минимум 15 человек стали жертвами обрушений нескольких зданий, вызванных ливнями в Мумбаи. Еще несколько человек остаются под завалами. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Сильный оползень сошел в районе Чембур, еще несколько зданий обрушилось в других кварталах. Сообщается, что 15 человек удалось спасти из-под завалов в районах Бхарат Нагар и Чембур и еще девять человек в районе Сурья Нагар. Работники спасательных служб продолжают операцию на местах обрушений.

Согласно данным метеорологов, в Мумбаи с 20:00 субботы до 02:00 воскресенья было зафиксировано 156,94 мм осадков.

Напомним, с наводнениями из-за сильных ливней борются в Германии, Бельгии и Нидерландах. Минобороны ФРГ уже объявило режим военной катастрофы из-за наводнений. В ликвидации последствий природной стихии участвуют 850 военнослужащих, а число жертв на западе Германии превысило 100 человек. По последним данным, число жертв наводнений в ФРГ достигло 156 человек.