Москвичей предупредили о солнечной, сухой погоде 18 июля 2021 года

Жителей Москвы предупредили о солнечной, сухой погоде 18 июля 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы ожидает солнечная, сухая погода в воскресенье, 18 июля. По словам специалиста, температура воздуха будет на восемь градусов выше нормы.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 30-33, в Подмосковье плюс 27-32. Сегодня будет последний аккорд такой 30-градусной жары, — приводит слова Тишковца РИА Новости.

Он добавил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в воскресенье в российской столице из-за жары. Предупреждение о температуре 30-32 градуса действует с 10.00 до 18.00. Кроме того, в Москве и области в воскресенье, 18 июля, действует предупреждение о высокой пожароопасности.