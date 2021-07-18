РБК: смертность от наркотиков в России выросла на 60% в 2020 году

РБК сообщил, что смертность в России от наркотиков выросла на 60% в 2020 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно данным Росстата, смертность в России от наркотических веществ выросла на 60% в прошлом году.

Как пишет РБК, в 2020 году этот показатель составил 7316 человек, в 2019 году — 4569, тогда как в 2016 – 2018 годах – от 4,4 до 4,8 тысячи человек.

Ведомство сгруппировало данные примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, основанной на Международной классификации болезней. Там впервые указали коронавирусную инфекцию.

По мнению специалистов, перенесенный коронавирус усиливал течение других заболеваний. Это стало причиной роста смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6%), пневмонии (на 140%), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).

Ранее заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Вячеслав Батурин сообщил, что за последние пять лет число употребляющих наркотики россиян сократилось и составляет 1,9 миллиона человек. Он добавил, что по сравнению с прошлым годом число несовершеннолетних россиян, имеющих дело с наркотическими веществами, сократилось на 15%.