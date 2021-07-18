Тишковец предупредил жителей Центральной России о "природном кондиционере"

Синоптик предупредил о "природном кондиционере" в Центральной России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец рассказал, что жителей Центральной России ожидает похолодание, природа сама "включит кондиционер".

- Так, уже в понедельник, во второй половине дня, в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего в небе вырастут «башенки» грозовых облаков высотой до 12 км, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до 1-3 см и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих 15-20 м/с, — написал специалист в Instagram.

По его словам, в первой половине дня воздух прогреется до 28-30 градусов, но днем посвежеет до 25-27 градусов. Также во вторник, 20 июля, снижение температуры продолжится. В среду и четверг ожидается 21-26 градусов и 19-24 градусов соответственно.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы ожидает солнечная, сухая погода в воскресенье, 18 июля. По словам специалиста, температура воздуха будет на восемь градусов выше нормы. Он добавил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.