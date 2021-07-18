Абитуриентам разрешили не прикреплять аттестат при подаче заявлений в вузы через госуслуги

Абитуриентам разрешили не прикреплять аттестат при подаче заявлений в вузы в формате онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минобрнауки сообщили, что абитуриенты могут не прикреплять аттестаты об образовании или их копии при приеме через сервис "Поступление в вуз онлайн".

- Информация об указанном документе будет подтверждена сведениями, которые есть в системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Таким образом, при приеме документов на обучение не понадобится личный контакт абитуриента и администрации высшего учебного заведения.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент по консультированию психологами школьников 9 и 11 классов в период подготовки и проведения итоговых экзаменов. Соответствующее обращение она направила на имя министра просвещения Сергея Кравцова.