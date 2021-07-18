Депутат Хинштейн призвал изменить меру пресечения девушке, сбившей троих детей в Москве

Депутат Государственной думы призвал изменить меру пресечения девушке, сбившей троих детей в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн собирается обратиться в прокуратуру и обжаловаться приговор девушке, которая сбила троих детей на улице Авиаторов в Москве.

- Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано, — написал он у себя в Twitter.

Напомним, страшная авария случилась в минувшую пятницу примерно в два часа дня на пешеходном переходе улицы Авиаторов в российской столице. На двухполосной дороге женщина с тремя детьми, младший из которых был в коляске, переходила дорогу по зебре. 18-летняя студентка Валерия за рулем автомобиля Mazda не остановилась у пешеходного перехода и сбила трех детей. Пятилетний ребенок в тот же день скончался в реанимации. Позже появилась информация о смерти второго ребенка.