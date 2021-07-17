Второй ребенок, сбитый студенткой на «Мазде» в Москве, умер в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй ребенок, сбитый студенткой на «Мазде» на улице Авиаторов в Москве, умер в больнице. Малыше было всего три года. Об этом в субботу, 17 июля, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Как сообщал сайт kp.ru, страшная авария случилась в минувшую пятницу примерно в два часа дня на пешеходном переходе улицы Авиаторов в российской столице. На двухполосной дороге женщина с тремя детьми, младший из которых был в коляске, переходила дорогу по зебре. 18-летняя студентка Валерия за рулем автомобиля Mazda не остановилась у пешеходного перехода и сбила трех детей. Пятилетний ребенок в тот же день скончался в реанимации.