Мясников: прививка от COVID-19 после болезни обеспечит "пуленепробиваемую" защиту от новых штаммов

Александр Мясников объяснил, зачем переболевшим прививаться от коронавируса Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, зачем переболевшим коронавирусом делать прививку.

- Иммунитет переболевших и вакцинированных превышает иммунитет, что переболевших, но не вакцинированных, что просто вакцинированных, и надежно покрывает от всех известных на сегодня штаммов, включая Дельту, — написал он у себя в Telegram.

Мясников процитировал своего коллегу, сообщившего, что переболевшие рискуют тяжело заболеть одним из новых вариантов инфекции. Однако, если вакцинируются, то станут "пуленепробиваемыми".

Ранее Александр Мясников заявил, что, скорее всего, следующая вспышка коронавируса произойдет в октября-ноябре 2021 года. По его словам, коронавирус идет волнами: три месяца вспышка, затем такой же интервал спада заболеваемости. Говоря о вакцинации, Мясников также отметил, что, в первую очередь, нужно прививать врачей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Все они входят в группу риска и для них COVID-19 может нести смертельную опасность.