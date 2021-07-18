МВД Украины: Пограничники подверглись нападению на границе с Россией Фото: РИА Новости

Украинские пограничники подверглись нападению на границе с Россией, заявило Министерство внутренних дел Украины.

Инцидент произошел в Сумской области республики. Двое пограничников получили телесные повреждения. Нападавших было трое, они забрали у военнослужащих табельное оружие, передает ТАСС.

Как сообщили в министерстве, позже оружие было найдено и возвращено. Розыск нападавших продолжается, идет досудебное расследование. Охрана государственной границы усилена, на место инцидента выехал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Как писал сайт kp.ru, в конце 2020 года трое неизвестных были в масках и пытались проникнуть на территорию России с автоматическим оружием через границу в районе Пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области. Это были контрабандисты, которые занимаются на территории России продажей огнестрельного оружия и патронами. Управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности».