Прокуратура потребовала арестовать девушку, сбившую троих детей в Москве Фото: пресс-служба Никулинского райсуда Москвы

Прокуратура потребовала ужесточить обвинение девушке, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве.

Ведомство требует заключить обвиняемую под стражу. Законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятия его из органов полиции не имеется, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Как писал сайт kp.ru, 16 июля 2021 на пешеходном переходе улицы Авиаторов 18-летняя студентка на «Мазде» сбила троих детей. На двухполосной дороге женщина с тремя детьми, младший из которых был в коляске, переходила дорогу аккурат по зебре. Автомобиль в правом ряду остановился, чтобы пропустить пешеходов, и женщина продолжила путь. В это время по левому ряду пронеслась иномарка, которая сшибла детей.

В результате происшествия двое из них скончались в больнице, девятимесячной девочке оказывается медицинская помощь. Обвиняемая отправлена под домашний арест, ей грозит до пяти лет колонии и лишение водительских прав.