Эксперт оценил шансы введения четырехдневки в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четырехдневная рабочая неделя вряд ли будет введена в России, считает директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Поскольку в России основная доля экономики – это низкопроизводительные отрасли, а трудового резерва безработных в стране нет, переводить работников этих сфер на четырехдневку не имеет смысла, сказал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда». Предложение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева прозвучало в контексте развития IT-индустрии, однако Россия в этом отношении пока слабо развита, отметил он.

«России до этого – как пешком до Луны на сегодняшний день, потому что в стране есть несколько секторов, где высокая производительность труда, а основная масса российской экономики – это такая более низкая производительность труда. Если мы оттуда возьмем 20% рабочей силы, соответственно, встанет вопрос, кем заменять этих людей, которые лишний день будут отдыхать. У нас какой-то большой резервной армии труда, безработных, нет, а вот эта четырехдневка, наверное, была бы разумна, если бы у нас было много безработных», – сообщил Зубец.

По мнению директора института, большая часть числящихся безработными на самом деле занята в теневых секторах экономики или имеют собственное дело. Если в стране ввести четырехдневную рабочую неделю, бюджетным предприятиям придется увеличивать зарплаты и набирать людей, что повлечет дополнительную нагрузку на бюджет, говорит эксперт. Как считает Зубец, фонд оплаты труда бюджетников, которые будут работать на один день меньше, придется увеличить на 20%.

«На самом деле российская экономика развивается сейчас достаточно быстрыми темпами. Темпы внешнего нашего экспорта тоже хороши. Сейчас у нас некие проблемы на рынке нефти начались в последние несколько дней, но в целом цены на нефть таковы, что они обеспечивают достаточно серьезное поступление валюты в страну. В данный момент расходовать резервные фонды никто не будет», – сказал он.

Говоря о решениях в период пандемии, повлиявших на малы и средний бизнес, Зубец отметил, что введение QR-кодов в Москве было непродуманно и связано с «чиновничьим рвением перед начальством». Вместе с тем ресторанный бизнес занимает всего 1% экономики страны и не оказывает принципиального влияния на нее, отметил директор института.

«В стране с экономикой у нас все хорошо, поверьте мне. Да, у нас по-прежнему доходы падают, но зарплаты растут», – заключил экономист.

Как писал сайт kp.ru, треть россиян выступила против четырехдневки, при этом почти половина жителей страны поддерживает сокращение рабочей недели.

Между тем Министерство труда и социальной защиты РФ не видит предпосылок для введения четырехдневной рабочей недели в России.