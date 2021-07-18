«Ростех» показал без чехла перспективный однодвигательный истребитель Фото: аккаунт "Ростеха" в Facebook

Снимок был размещен в Telegram-канале корпорации. На нем запечатлена носовая часть истребителя, созданного с применением технологий снижения заметности боевых самолетов. Машина окрашена в камуфляжные цвета.

Презентация истребителя состоится 20 июля 2021 на авиакосмическом салоне МАКС – 2021. «Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?», – сказано в подписи к снимку.

Как писал сайт kp.ru, на днях «Ростех» опубликовал первую фотографию новейшего военно-воздушного судна.

Пока что в России не используются однодвигательные истребители, однако они уже успели получить широкое распространение в мире. Наиболее известные из таких типов военных самолетов - американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.

Сейчас в РФ специалисты разрабатывают сразу несколько перспективных самолетов, в частности, фронтовой самолет двухдвигательной схемы от компании «МиГ», реализация которого намечена на 2021-2025 годы, и перехватчик нового поколения, который может заменить МиГ-31БМ.