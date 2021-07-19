Гидрометцентр обещает похолодание в центральной России к 22 июля 2021

Температура в понедельник будет не выше 30 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе жителей центра Европейской России ожидает долгожданное похолодание. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 19 июля, будет около 27-29 градусов тепла, а к четвергу, 22 июля, столбики термометров в регионе опустятся до +17-20°C. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Меняется режим погоды, циркуляция меняется и режим погоды в центре Европейской России. Температура в понедельник будет не выше 30 градусов, максимальное значение – +27-29°C. Впервые за долгое время звучит в прогнозах такая характеристика, как облачно... И в понедельник, и во вторник будут дожди», - рассказал метеоролог.

Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости уточнил, что во вторник температура воздуха понизится до +26-27 градусов, но будет все еще выше нормы примерно на четыре градуса. В среду ожидается примерно 23-25 градусов тепла, а с четверга температура опустится ниже климатической нормы – примерно до +17-20 градусов, что после нынешней жары покажется существенным похолоданием.

«Вообще, температура 22-24 – это нормально для третьей декады июля. Конечно же, в среду покажется, что наступило похолодание после этой жары», - добавил он.

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