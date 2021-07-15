Жара в Москве повторила рекорд 1951 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 14 июля, синоптики зафиксировали в Москве шестой температурный рекорд за последние три недели: столбики термометров на центральной метеостанции «ВДНХ» поднялись до отметки +34,1 градуса. До этого самым теплым днем 14 июля в столице было семь десятилетий назад – в 1951 году, тогда воздух тоже прогрелся до +34,1°C.

«Сегодня повторился рекорд тепла 1951 года, столичная метеостанция ВДНХ зафиксировала 34,1 градуса жары. Это второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток», - рассказал журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущие рекорды были побиты 13, 15 и 16 июля, когда температура в Москве поднималась до +30-35 градусов. Такие рекордные средние значения были зафиксированы в городе Москве в 1936, 1951 и 2010 годах соответственно.

13 июля жара в столице достигла 32,7 градуса, преодолев рекордную отметку 85-летней давности. Не лучше была ситуация и в конце июня: 23-го числа температура на территории Москвы составляла 34,8 градуса, что стало рекордным показателем с 1901 года.

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