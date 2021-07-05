Британия отменяет обязательное ношение масок с 19 июля 2021 Фото: REUTERS

Великобритания с 19 июля 2021 отменяет обязательное ношение защитных масок, заявил во время пресс-конференции премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

В эти же сроки Лондон планирует снять и все остальные ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Таким образом, британцам могут разрешить проводить массовые мероприятия в помещениях и посещать ночные клубы. Также власти Великобритании намерены вакцинировать все совершеннолетнее население страны до середины сентября 2021.

Как писал сайт kp.ru, ранее обязательное ношение масок на улице отменила Испания.

В конце июня 2021 Исландия стала первой страной в Европе, снявшей все внутренние ограничения, установленные в связи с распространением коронавируса.

В середине июня обязательно ношение масок на улице отменила Франция.