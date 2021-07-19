Британия отказалась от вакцинации всех детей и подростков

Власти Великобритании решили не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании решили отказаться от идеи массовой вакцинации детей и подростков против коронавируса, прививки от COVID-19 несовершеннолетним будут делать только в исключительных случаях. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британскому правительству не прививать детей, пока не появится достаточно информации о возможных рисках для неокрепших организмов. Отмечается, что дети в возрасте 12-15 лет смогут получить прививку, если они особенно подвержены риску заболевания COVID-19 или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом. Кроме того, вакцинироваться смогут молодые люди, которые достигнут совершеннолетия не позже, чем через три месяца.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 19 июля в Великобритании прекращают действовать ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, жителям страны теперь не обязательно носить защитные маски на улицах и соблюдать социальную дистанцию в многолюдных местах.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сказала, что обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции преждевременно, так как пока нет итогов клинических исследований.